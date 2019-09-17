Евробонды Украины падают из-за дела "Приватбанка" и атаки на Гонтареву, – Reuters

Больше всего пострадали долгосрочные облигации: стоимость евробондов с погашением в 2032 году упала на 1,6 цента до 103,61 цента, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Как сообщалось, во вторник утром Financial Time опубликовала материал, в котором премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что президент Владимир Зеленский планирует достигнуть некоего компромиссного соглашения с Игорем Коломойским по "Приватбанку".

Позднее Гончарук заявил, что его комментарий по "Приватбанку" неправильно интерпретировали, а пресс-служба правительства потребовала у издания опубликовать опровержение.

Ранее экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что ее под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога.

В свою очередь президент Владимир Зеленский поручил провести расследование после поджога дома Гонтаревой, курировавшей национализацию "Приватбанка".

В своих интервью добиться "наказания" для Гонтаревой неоднократно обещал олигарх, бывший владелец "Приватбанка" Игорь Коломойский, который заявлял о желении получить от государства $2 млрд "компенсации" за национализацию банка.

Коломойский после встречи с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Алексеем Гончаруком на прошлой неделе заявил, что "видит хорошее окно возможностей" для достижения договоренностей по делу "Приватбанка".

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram