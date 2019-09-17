Аэропорт "Одесса" объявил тендер на закупку телетрапов

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Победитель конкурса должен будет поставить оборудование, произвести его монтаж и ввод в эксплуатацию.

Предконкурсный брифинг состоится 8 октября. Свои предложения в запечатанном виде участники должны подать не позднее 5 ноября.

Из документации, предоставленной "Международным аэропортом "Одесса" потенциальным участникам тендера, известно, что три телетрапа будут обслуживать только стоянки самолетов класса C (Boeing 737, Airbus A320), тогда как четвертый должен будет принимать также самолеты класса D (Boeing 767).

Использование телетрапов позволит авиакомпаниям производить посадку пассажиров в самолет непосредственно из терминала. Аналогичная процедура действительна и для высадки пассажиров из воздушного судна.

Однако полноценная работа телетрапов станет возможной только после строительства нового перрона перед новым терминалом, поскольку работа посадочных рукавов подразумевает подруливание воздушных судов непосредственно к аэровокзальному комплексу.

Сейчас телетрапы используют пять украинских аэропортов: "Борисполь", "Киев", "Львов", "Симферополь" и "Харьков". До мая 2014 года они также использовались в Донецке.

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