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17.09.19 19:35

Аэропорт "Одесса" объявил тендер на закупку телетрапов

Компания "Международный аэропорт "Одесса", которая управляет аэропортом города, объявила тендер на поставку четырех телескопических трапов для нового терминала.

телетрап

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Победитель конкурса должен будет поставить оборудование, произвести его монтаж и ввод в эксплуатацию.

Предконкурсный брифинг состоится 8 октября. Свои предложения в запечатанном виде участники должны подать не позднее 5 ноября.

Из документации, предоставленной "Международным аэропортом "Одесса" потенциальным участникам тендера, известно, что три телетрапа будут обслуживать только стоянки самолетов класса C (Boeing 737, Airbus A320), тогда как четвертый должен будет принимать также самолеты класса D (Boeing 767).

Использование телетрапов позволит авиакомпаниям производить посадку пассажиров в самолет непосредственно из терминала. Аналогичная процедура действительна и для высадки пассажиров из воздушного судна.

Однако полноценная работа телетрапов станет возможной только после строительства нового перрона перед новым терминалом, поскольку работа посадочных рукавов подразумевает подруливание воздушных судов непосредственно к аэровокзальному комплексу.

Сейчас телетрапы используют пять украинских аэропортов: "Борисполь", "Киев", "Львов", "Симферополь" и "Харьков". До мая 2014 года они также использовались в Донецке.

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