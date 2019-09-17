Зеленский надеется на рост инвестиций ЕБРР в Украине до 1 миллиарда евро в год

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента по итогам встречи с вице-президентом ЕБРР Аланом Пию, передает БизнесЦензор.

Во время встречи собеседники обсудили дальнейшее сотрудничество.

Зеленский подчеркнул, что эта встреча является важной для экономики и инвестиционного климата в Украине.

Во время встречи Зеленский показал, что украинская власть не только настроена на проведение рыночных реформ и борьбу с коррупцией, но и осуществляет конкретные шаги в этом направлении.

Президент отметил, что Верховная Рада уже рассматривает пакет реформаторских законопроектов. В частности, разработан при поддержке ЕБРР законопроект о концессиях, проект закона об отмене списка объектов, не подлежащих приватизации, пакет дерегуляционных законов, которые позволят Украине улучшить позиции в рейтинге Doing Business. Кроме того, принят закон о "сплите", который вводит международные стандарты регулирования и надзора в небанковском финансовом секторе.

Также украинское правительство работает над моделью земельной реформы, сообщил Зеленский и выразил надежду, что она будет принята до конца года.

Президент подчеркнул, что эти инициативы ускорят экономический рост, либерализируют экономику, создадут возможности для системных инвестиций. И Украина рассчитывает на поддержку ЕБРР в привлечении стратегических иностранных инвесторов.

Зеленский заверил, что иностранные инвесторы и партнеры всегда могут рассчитывать на откровенный и честный диалог в рамках Национального инвестиционного совета, работу которой планируется продолжать.

Как сообщалось, по данным Кабмина на сентябрь 2019 года, совокупный объем выделенного Украине Европейским банком реконструкции и развития финансирования для проектов государственного сектора экономики Украины и муниципальных проектов составляет около 13,57 млрд евро в рамках 433 проектов.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram