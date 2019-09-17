NBCUniversal анонсировала стриминговый сервис Peacock

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

На сервисе будет свыше 15 тыс. часов контента, также планируются трансляции соревнований на Олимпийских играх в июле 2020 года в Токио. Цена за подписку не была объявлена. Платформа будет работать как на рекламной модели, так и в формате сервиса по подписке.

На сервисе будут доступны такие телевизионные сериалы, как "Офис", "Парки и зоны отдыха", "Студия 30", "Аббатство Даунтон", "Доктор Хаус", "Субботним вечером в прямом эфире". Также можно будет посмотреть блокбастеры и признанные критиками картины студий Universal Pictures, Focus Features, DreamWorks Animation, Illumination, включая "Американский пирог", "Знакомство с Факерами", "Казино", "Назад в будущее", "Эрин Брокович", "Челюсти", "Шрек", "Форсаж".

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