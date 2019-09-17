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17.09.19 18:38

Минфин продолжил снижать ставки по гривневым облигациям

Министерство финансов на первичных аукционах во вторник, 17 сентября, сохранило объем размещения гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на уровне прошлой недели, снизив ставки по всем ценным бумагам.

Минфин продолжил снижать ставки по гривневым облигациям

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

В частности, Минфин разместил ОВГЗ сроком обращения 77 дней на сумму 202,57 млн грн под 16% годовых, удовлетворив все поданные заявки.

Ценные бумаги со сроком обращения 336 дней были проданы на сумму 500 млн грн при спросе 717,2 млн грн под 15,29%. Размещение трехлетних облигаций под 15,52% годовых принесло 2 млрд грн при спросе 4,14 млрд грн.

В целом, по итогам первичного размещения ценных бумаг, Минфин привлек в госбюджет 2,76 млрд грн.

Как отмечают в пресс-службе министерства, Минфин продолжает ограничивать предложение ОВГЗ и благодаря этому снижать ставки привлечения средств.

В частности, ставки доходности по трехмесячным ОВГЗ снижены на 25 базисных пунктов (бп), по однолетними – на 23 бп, по трехлетним – на 30 бп.

Как сообщалось, Министерство финансов на первичных аукционах по размещению долларовых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 10 сентября привлек $546,9 млн благодаря размещению долларовых ценных бумаг и 2,83 млрд грн – от продажи гривневых облигаций, в очередной раз снизив ставки.

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