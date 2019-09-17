МВД заинтересовалось использованием украинских легких самолетов

Об этом заявил замминистра внутренних дел Сергей Гончаров во время визита в Нежинский авиаотряд, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Гончаров отметил, что украинские сверхлегкие самолеты отмечаются экономичностью и маневренностью.

"Конечно, все подразделения МВД должны иметь большую и тяжелую технику для тушения пожаров, аварийной эвакуации и других задач. Но ежедневный мониторинг границ, лесов и воздушного пространства требует постоянных тренировок и совершенствования летных навыков. Отдельная задача - постоянная подготовка летного состава. Именно сверхлегкая техника дает такие преимущества. Сегодня мы познакомились с очень экономичными самолетами, которые используют обычный бензин А-95. Кроме того, нашим приоритетом остается безопасность и комфорт наших пилотов", - сказал замминистра.

Гончаров отметил, что вертолеты Н225 Super Puma производства Airbus Helicopters (Франция), которых в рамках контракта в Украину поставили уже 4 единицы, активно используются в Нежинском авиаотряде.

Директор Департамента авиации Госпогранслужбы Украины Николай Тепан отметил, что если в ежедневном мониторинге пограничники будут использовать отечественные легкие самолеты, это значительно облегчит работу и эффективность выполнения задач.

Уже сейчас авиация Госпогранслужбы использует 9 малых самолетов класса Diamond, которые постоянно мониторят госграницу с воздуха.

"Такая техника будет базироваться по всей линии границы. Сегодня украинский производитель предлагает технику, которая очень хорошо себя показала в эксплуатации. Кроме того, производитель уже ориентирует самолеты на пилота - не надо много времени, чтобы подготовиться к полету", - подчеркнул Тепан.

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В свою очередь начальник Управления авиации, авиационного поиска и спасения Госслужбы Украины ЧС Игорь Рунаев отметил, что основным критерием в выборе украинских малых самолетов для подразделений ГСЧС будет именно их многофункциональность.

"Мы заинтересованы в многофункциональности этой техники. Нам необходимо ставить и технику для мониторинга и оборудования для эвакуации. С этого и будем исходить", - отметил Рунаев.

В Департаменте коммуникации МВД Украины отметили, что в Нежинском авиаотряде свою продукцию представили четыре компании - производители из Киева, Харькова, Одессы и Броваров. Все образцы осуществили показательные полеты над аэродромом Нежина.

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