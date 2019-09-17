Крупнейшие бизнес-ассоциации заметили в Украине тревожные сигналы для инвесторов

Об этом говорится в совместном заявлении бизнес-ассоциаций 17 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Подобные ситуации однозначно дают как бизнесу, так и инвесторам, тревожный сигнал и ставят под вопрос безопасность, справедливость и равенство всех перед законом в Украине", – указывается в заявлении.

"Бизнес-общественность призывает президента, правительство и правоохранительные органы отреагировать должным образом на такие случаи, используя принципы справедливости, равности и защищенности всех граждан независимо от должностей и политических взглядов", – подчеркивается в сообщении.

По мнению представителей бизнес-ассоциаций, национализация в 2016 году стала важным шагом для финансовой и макроэкономической стабильности в Украине, что поспособствовало стабильности банковской системы.

"Обеспечение макроэкономической стабильности, независимости НБУ и продолжение сотрудничества с МВФ для стабильного экономического развития Украины также должны быть нерушимыми приоритетами для всех ветвей власти", – отмечают в бизнес-ассоциациях.

Ранее правление Национального банка Украины публично заявило о недопустимости целенаправленных и системных атак на бывшую главу центробанка Валерию Гонтареву.

Как сообщалось, ранее экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что ее под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога.

Напомним, 30 августа Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль. Вскоре после этого в Киеве сожгли автомобиль невестки Гонтаревой.

В своих интервью добиться "наказания" для Гонтаревой неоднократно обещал олигарх, бывший владелец "Приватбанка" Игорь Коломойский.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

Также сообщалось, что ранее Financial Time опубликовала материал, в котором премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что президент Владимир Зеленский хочет достигнуть соглашения с Игорем Коломойским по "Приватбанку".

В свою очередь Гончарук заявил, что его комментарий по "Приватбанку" неправильно интерпретировали.

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