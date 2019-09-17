Минэнерго ухудшило прогноз производства электроэнергии

Об этом свидетельствует обновленный прогнозный баланс электроэнергии объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины Министерства энергетики и защиты окружающей среды, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ожидается, что объем производства электроэнергии атомными электростанциями составит 82,15 млрд кВт-ч, что на 2,7% (на 2,245 млрд кВт-ч) меньше, чем годом ранее.

Производство тепловых электростанций (ТЭС) останется на уровне прошлого года (снижение 0,01% – до 47,79 млрд кВт-ч), а теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) и когенерационных установок (КУ) вырастет на 5% – до 11,56 млрд кВт-ч.

Производство гидро- и гидроаккумулирующих станций (ГЭС и ГАЭС) прогнозируется на уровне 8,32 млрд кВт-ч (-30% к 2018 году), блок-станций – на уровне 1,67 млрд кВт-ч (+10,8%).

Производство возобновляемых источников энергии увеличится в 2,1 раза – до 5,72 млрд кВт-ч.

В свою очередь экспорт электроэнергии прогнозируется на уровне 5,832 млдр кВт-ч, что на 5,4% меньше фактического показателя 2018 года.

В частности, поставки электроэнергии с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии уменьшатся на 2,3% (на 88 млн кВт-ч) – до 3,72 млрд кВт-ч, в Польшу – на 4,7% (на 66 млн кВт-ч) – до 1,34 млрд кВт-ч, в Молдову – на 18,8% (на 180 млн кВт-ч) - до 776 млн кВт-ч.

Согласно документу, импорт электрической энергии в Украину, который стал доступен для страны после запуска с 1 июля новой оптовой модели рынка, составит 1,49 млрд кВт-ч.

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Как сообщалось, согласно скорректированному в апреле прогнозу Минэнерго, ожидалось, что производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в 2019 году снизится на 0,74% (на 1,18 млрд кВт/ч) по сравнению с 2018 годом – до 158,17 млрд кВт/ч.

Атомные электростанции (АЭС), согласно апрельским прогнозам ведомства, по итогам года должны были уменьшить производство электроэнергии на 1,2% (на 1,01 млрд кВт/ч) – до 83,39 млрд кВт/ч.

Ожидалось, что тепловые электростанции энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) в свою очередь продемонстрируют падение производства на 2,5% (на 1,2 млрд кВт/ч) – до 46,59 млрд кВт/ч, гидроэлектростанции – на 23,2% (на 2,43 млрд кВт/ч), до 8 млрд кВт/ч, гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) - на 8,7% ( 137,4 млн кВт/ч), до 1,44 млрд кВт/ч. При этом производство электроэнергии на теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) и когенерационных установках (КУ) по итогам года возрастет на 6,6% (на 728,2 млн кВт-ч) – до 11,74 млрд кВт/ч, на блок-станциях – на 6,5% (97 млн кВт-ч), до 1,6 млрд кВт/ч.

Прогнозировалось, что наибольший рост объемов производства электрической энергии продемонстрируют объекты, генерирующие из возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Так, прогнозируется, что по итогам 2019 года производство электроэнергии из ВИЭ составит 5,98 млрд кВт-ч, что в 2,3 раза (на 2,63 млрд кВт/ч) больше, чем в 2018 году.

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