БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
17.09.19 19:55

Власти Киева остановили на ремонт первый энергоблок крупнейшей ТЭЦ в Украине

В рамках подготовки к отопительному сезону на ТЭЦ-5 проводится плановый капитальный ремонт энергоблока №1. Это даст возможность повысить надежность работы оборудования, чтобы обеспечивать теплом и горячей водой киевлян, а также вырабатывать электрjэнергию, которая поступает в объединенную энергосистему Украины.

Власти Киева остановили на ремонт первый энергоблок крупнейшей ТЭЦ в Украине

Об этом сообщили в структурном подразделении "Киевские ТЭЦ" КП "Киевтеплоэнерго", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"Во время ремонта энергоблока №1 заменим некоторые элементы проточной части паровой турбины, находящиеся в эксплуатации с 1971 года, то есть с момента строительства станции. В частности, заменим направляющий аппарат и рабочие лопатки первой ступени ЦВД (цилиндра высокого давления). Благодаря этому возобновим рабочие характеристики турбины до нормативных", – отметил заместитель главного инженера по эксплуатации ТЭЦ-5 структурного подразделения "Киевские ТЭЦ" КП "Киевтеплоэнерго" Сергей Гриценко.

По его словам, на энергоблоке также проведут капитальный ремонт энергетического котла с заменой части поверхностей нагрева, а именно: второй ступени ширмового пароперегревателя.

ТЭЦ-5 – крупнейшая теплоэлектроцентраль в Украине, что обеспечивает потребителей тепловой и электрической энергией – Дарницкий, Соломенский, Печерский, Голосеевский районы и часть Шевченковского района.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100