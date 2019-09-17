Власти Киева остановили на ремонт первый энергоблок крупнейшей ТЭЦ в Украине

Об этом сообщили в структурном подразделении "Киевские ТЭЦ" КП "Киевтеплоэнерго", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"Во время ремонта энергоблока №1 заменим некоторые элементы проточной части паровой турбины, находящиеся в эксплуатации с 1971 года, то есть с момента строительства станции. В частности, заменим направляющий аппарат и рабочие лопатки первой ступени ЦВД (цилиндра высокого давления). Благодаря этому возобновим рабочие характеристики турбины до нормативных", – отметил заместитель главного инженера по эксплуатации ТЭЦ-5 структурного подразделения "Киевские ТЭЦ" КП "Киевтеплоэнерго" Сергей Гриценко.

По его словам, на энергоблоке также проведут капитальный ремонт энергетического котла с заменой части поверхностей нагрева, а именно: второй ступени ширмового пароперегревателя.

ТЭЦ-5 – крупнейшая теплоэлектроцентраль в Украине, что обеспечивает потребителей тепловой и электрической энергией – Дарницкий, Соломенский, Печерский, Голосеевский районы и часть Шевченковского района.

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