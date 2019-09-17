Цены на нефть упали ниже $65 за баррель после скачка накануне (обновлено)

По сравнению с закрытием вчерашних торгов стоимость барреля Brent снизилась на 6,54%, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

Нисходящую динамику показали и котировки нефти марки WTI – ее стоимость упала до $59,28 за баррель, что на 5,4% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Падение мировых цен на нефть последовало за их резким ростом, спровоцированным атакой йеменских повстанцев-хуситов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Как сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Саудовской Аравии, добыча нефти в стране может быть полностью восстановлена за две-три недели.

По словам собеседника, королевство близко к восстановлению производства 70% из 5,7 миллиона баррелей в сутки, потерянных в результате атак на нефтяные объекты.

Как сообщалось, 16 сентября стоимость барреля Brent поднималась до $71,95, что почти на 20% превысило уровень закрытия последних торгов предыдущей недели. По итогам понедельника торги закрылись с приростом цены Brent на 14,61%.

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