Пассажиропоток украинских аэропортов с начала года вырос на 19,4%

Об этом сообщили в Госавиаслужбе Украины. передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

Столичные аэропорты "Борисполь" и "Киев" обслужили 73,6% всех путешественников, воспользовавшихся украинскими аэропортами.

14 млн 492 тыс. пассажиров воспользовались международными рейсами (+20,7%), 1 млн 585,1 тыс. пассажиров - внутренними рейсами.

Реальные цифры по внутреннему пассажиропотоку примерно в два раза меньше официальной статистики. Это связано с особенностью учета. Например, пассажир, который вылетел из аэропорта "Борисполь" и прилетел в аэропорт "Одесса", учитывается как два пассажира.

Авиакомпании Украины за восемь месяцев 2019 года перевезли 9 млн 225,8 тыс. пассажиров, что на 10,7% превысило результат за аналогичный период прошлого года.

8 млн 443, тыс. пассажиров воспользовались международными рейсами (+10,9%), 782,5 тыс. пассажиров вылетели или прилетели внутренними рейсами.

Данные по работе украинских аэропортов за восемь месяцев 2019 года:

аэропорт "Бориспол"ь: 9 млн 974,3 тыс. пассажиров (+21,7%)

аэропорт "Киев": 1 млн 856 тыс. пассажиров (-0,1%)

аэропорт "Львов": 1 млн 445 тыс. пассажиров (+40%)

аэропорт "Одесса": нет данных

аэропорт "Харьков": 823,7 тыс. пассажиров (+29%)

аэропорт "Запорожье": 334,6 тыс. пассажиров (+28%)

аэропорт "Днепр": 223,8 тыс. пассажиров (+11,7%)

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