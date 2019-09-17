Фонд гарантирования выставил на продажу офис банка Климова в Одессе за 315 миллионов

Как сообщает пресс-служба Фонда, речь идет о нежилом здании общей площадью 12,1 тыс. кв. м по адресу проспект Гагарина, 12 А, передает БизнесЦензор.

В лот также включены 558 единиц основных средств (в частности, телекоммуникационное оборудование, серверное оборудование, оргтехника, офисная мебель и принадлежности, кондиционеры).

Торги состоятся 20 сентября по английской модели аукциона на площадке "ProZorro.Продажи".

Конечный срок подачи ценовых предложений на аукцион – 19 сентября.

Читайте также: Суд снял арест с имущества нардепа Климова в деле о долгах "Имэксбанка"

Как сообщалось, ранее Национальный банк Украины (НБУ) объявлял о планах выставить на торги здание современного бизнес-центра, который расположен в центре Одессы по адресу пр. Гагарина 12-А, и был передан в ипотеку АО "Имэксбанк" бывшего нардепа Леонида Климова в счет обеспечения исполнения своих обязательств по стабилизационному кредиту.

Как отмечали в НБУ, еще в начале года бизнес-центр был обременен долгосрочными договорами аренды, однако АО "Имэксбанк" и Национальный банк уже получили окончательное решение Верховного Суда о признании их недействительными. Следоватеьлно, новый владелец бизнес-центра сможет свободно распоряжаться приобретенным имуществом.

По словам начальника Управления по работе с проблемными активами Национального банка Павла Поляруша, в покупке этого актива заинтересованы ряд известных инвестиционных компаний.

Бизнес-центр "Шевченковский" по указанному адресу в Одессе введен в эксплуатацию в 2004 году, он имеет 16 этажей, а его общая площадь составляет 12 101,4 кв. м. В здании бизнес-центра находятся как обычные офисные помещения, так и помещения VIP-класса, конференц-зал, ресторан, хранилище, а рядом расположены наземный паркинг и парк с ландшафтным дизайном.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram