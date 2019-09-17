Одесский порт договорился о дополнительных заходах круизных лайнеров

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию Администрации Одесского морского порта, передает БизнесЦензор.

"На этот раз итог проведенных переговоров в Гамбурге превзошел все ожидания. Одесситы провели 12 встреч с представителями различных департаментов круизных линий Costa Cruises, Royal Caribbean Cruises, Holland America Line, Silversea Cruises, Noble Caledonia и другими. Благодаря этим переговорам мы можем рассчитывать в 2021 году, кроме заявленных 11 судозаходов, еще дополнительно на 6 и на 2 дополнительных судозахода в 2022 году", - сказал начальник администрации порта Игорь Ткачук.

Переговоры показали, что прогнозы на последующие годы благоприятны: многие всемирно известные компании заявили о своем возвращении в Черноморский регион в 2021-2022 годы и в Одессу в частности.

Так, Silversea Cruises собираются возвращаться в Одессу в 2021 году (судно Silver Shadow). В Royal Caribbean сообщили, что кроме четырех уже заявленных мероприятий во второй половине 2020 и 2021 года, планируются еще 3 дополнительных захода в 2021 году компании Azamara Cruises, а также о вероятном заходе лайнера компании Celebrity Cruises в 2022 году.

Представитель Noble Caledonia сообщил, что суда компании могут вернуться в Черное море с 2021 года с лайнером Caledonian Sky.

В 2019 году планировались заходы в Одессу лайнеров двух европейских круизных операторов. В 2020 году количество заходов может увеличиться до 9.

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