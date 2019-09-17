Запасов газа достаточно для прохождения зимы, – Коболев

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

"Мы начали подготовку к прохождению осенне-зимнего сезона еще в апреле. Сейчас запасы газа в ПХГ уже достигли 19,5 млрд куб. м и на 4 млрд куб. м превышают прошлогодний показатель. Учитывая это, а также законтрактованные "Нафтогазом" на первый квартал гарантированные физические поставки газа, можем констатировать – Украина обеспечена газом на следующую зиму", – заявил Коболев.

Как отмечают в компании, закачка газа в ПХГ продолжается и продлится до начала отопительного сезона.

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Как сообщалось, ранее НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с крупным международным трейдером на гарантированные физические поставки около 450 млн куб. м газа в первом квартале 2020 года.

"Нафтогаз" также рассматривает еще несколько предложений европейских трейдеров по поставкам газа после нового года и готов воспользуется ними в случае коммерческой целесообразности.

Напомним, ранее исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко заявлял, что НАК ведет подготовительные работы для разворота газотранспортной системы (ГТС) страны в реверсном направлении в случае прекращения Россией транзита с 1 января 2020 года.

Опасения полного прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории Украины с января 2020 года вынуждают страну войти в зиму с более высокими, чем обычно запасами в подземных хранилищах газа.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев уже заявил о планах накопления к ноябрю 2019 года около 20 млрд кубометров газа, что на 3-4 млрд кубометров больше практики последних лет. Это связано с тем, что отсутствие импорта и транзита газа со стороны России по ГТС Украины вынудит страну начать его реверс с запада страны, где расположены наибольшие по емкости хранилища, на восток.

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