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17.09.19 21:00

SkyUp запустит авиарейсы из Львова и Запорожья в Тель-Авив

Лоукостер SkyUp открыл продажи билетов на прямые рейсы из Львова и Запорожья в Тель-Авив, которые будут открыты в декабре.

SkyUp запустит авиарейсы из Львова и Запорожья в Тель-Авив

Об этом свидетельствует информация из системы бронирования авиаперевозчика, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

Первыми, с 1 декабря 2019 года, начнутся полеты из Львова в Тель-Авив. С 5 декабря авиакомпания запустит маршрут Запорожье-Тель-Авив.

По обоим направлениям SkyUp будет летать два раза в неделю по четвергам и воскресеньям. Минимальная цена авиабилетов в одну сторону с учетом перевозки только ручной клади составляет 2 400 грн.

Продажа билетов открыта на рейсы до конца марта 2020 года включительно.

SkyUp запустит авиарейсы из Львова и Запорожья в Тель-Авив 01

Комиссия Госавиаслужбы одобрила заявки SkyUp на выполнение регулярных рейсов Запорожье-Тель-Авив и Львов-Тель-Авив на своем заседании 26 июля. Максимальная частота полетов на маршрутах не должна превышать три раза в неделю.

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