Порт Николаева увеличил перевалку грузов с начала года на 24%

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные Администрации морских портов Украины, передает БизнесЦензор.

Перевалка экспортных грузов в порту составила 16,55 млн тонн, что на 33,1% больше периода прошлого года. Обработка импортных грузов за период выросла не так значительно и составила 4,055 млн тонн, что на 5,6% выше показателя за период 2018 года. Немного сократились объемы перевалки каботажных грузов - на 2,6%, до 657 тыс. тонн.

В январе-августе в Николаевском морском порту перевалили 1,76 млн тонн наливных грузов, на 5% меньше, чем за период 2018 года. Переработка сухих сыпучих грузов составила 17,16 млн тонн и выросла почти на 28%. Из них зерновые грузы составили 10,046 (+40,7%) млн тонн, а грузы руды - 3,38 млн тонн (+3,1%). Объемы перевалки тарно-штучных грузов составили 2,35 млн тонн - на 22,9% больше, чем за восемь месяцев прошлого года.

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