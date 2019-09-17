Европарламент одобрил назначение Лагард главой Европейского центробанка

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

В поддержку кандидатуры Лагард выступили 394 депутата, против — 206.

Выдвижение Лагард ранее также одобрил комитет ЕП по экономике и монетарным делам. Утвердить ее назначение должны на саммите лидеров стран ЕС, который состоится 17–18 октября. В должности главы ЕЦБ Лагард сменит итальянца Марио Драги.

Главой Международного валютного фонда вместо Кристин Лагард, как ожидается, станет главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева.

Депутаты ЕП также поддержали кандидатуру главы Минобороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии.