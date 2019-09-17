Запасы угля на складах тепловых электростанций выросли на 23%

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По расчетам агентства, запасы угля антрацитовой группы на складах ТЭС за неделю увеличились на 5,3% (на 12,7 тыс. тонн) – до 253,8 тыс. тонн. Это на 22,3% выше (на 46,9 тыс. тонн), чем годом ранее. Запасы угля газовой группы за неделю увеличились на 32% (161,9 тыс. тонн) – до 669,4 тыс. тонн. Данный объем запасов в 2,2 раза (или на 806,4 тыс. тонн) меньше прошлогоднего.

Запасы угля (антрацитового и газового) на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) составляют 128 тыс. тонн, что на 6,1% (7,4 тыс. тонн) больше запасов 9 сентября этого года, и в 2,3 раза (на 168,4 тыс. тонн) меньше, чем 17 сентября 2018 года.

Как сообщалось, потребление энергетических марок углей ТЭС и ТЭЦ страны в 2018 году увеличилось на 5,7% (на 1,41 млн тонн) по сравнению с 2017 годом – до 26,22 млн тонн.