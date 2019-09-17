Суд Англии разрешил не выплачивать проценты миллиардеру Вексельбергу из-за санкций

Об этом свидетельствует решение Высокого суда Англии и Уэльса, опубликованное 12 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

В частности, британский суд постановил, что Cynergy Bank Limited (CBL) не нарушал своих обязательств и не допустил дефолта по долгу, отказавшись выплачивать проценты по займам кипрской компании Lamesa Investments Limited (LIL), подконтрольной российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу.

Lamesa и Cynergy заключили договор о предоставлении британскому банку кредита на сумму 30 млн фунтов стерлингов ($37 млн) в декабре 2017 года. Тогда Cynergy еще принадлежал кипрскому Bank of Cyprus, в котором Lamesa Вексельберга была одним из крупнейших акционеров (Bank of Cyprus продал британское подразделение в июле 2018 года).

По состоянию на сентябрь 2019 года у Cynergy образовалась задолженность перед LIL по невыплаченным процентам на сумму 3,6 млн фунтов.

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В апреле 2018 года Вексельберг был внесен в черный список американского Минфина (SDN-лист). По закону CAATSA 2017 года за совершение существенных финансовых транзакций в интересах Вексельберга любой иностранный банк может лишиться доступа к американской финансовой системе.

В CBL объяснили прекращение выплат структуре Вексельберга тем, что это противоречило бы американскому законодательству и нанесло бы британскому банку существенный ущерб, так как у него есть долларовые активы, которые могут быть заморожены в США.

CBL указал на слушаниях, что, согласно договору о займе с Lamesa, неплатеж не является неисполнением обязательств по договору, если транзакции не могут быть осуществлены в силу обязательств перед законом.

Как отмечает издание, это важный прецедент, так как он опасен для российских бизнесменов и компаний, попавших в американские санкционные списки.

Решение в деле Lamesa vs Cynergy является важным, так как юридически закрепляет обязанность неамериканских финансовых институтов следовать вторичным санкциям США даже тогда, когда контакт с американской финансовой системой полностью исключен, пояснил директор французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин.

"В момент принятия поправок в действующее в отношении России санкционное законодательство посредством закона CAATSA 2017 года было вполне понятно, что вторичные санкции распространяются на все лица без ограничения и без привязки к США. Однако впервые английский суд подтвердил экстерриториальность американского федерального законодательства в деле, связанном с Россией", – отметил юрист, добавив, что это решение повлияет на итоги будущих подобных тяжб.

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