Объем валютных торгов в мире вырос на 29% за 3 года

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

При этом рост объема торгов на рынке валютных деривативов превысил динамику повышения спотового рынка, подчеркивается в докладе BIS. Спотовые торги на рынке Forex увеличились на 20%, до $2 трлн в сутки, но доля спотовых операций продолжила снижение и составила 30% по сравнению с 33% в 2016 году и 38% в 2013 году.

Между тем операции с валютными свопами увеличились более чем на треть, до $3,2 трлн в сутки в апреле текущего года, а сделки с форвардными контрактами выросли на 43%, почти до $1 трлн в сутки.

Доллар США сохраняет статус самой популярной валюты мира - доллар был одним из двух участников торговых пар в 88% операций. Евро сохраняет 2-е место с показателем 32%.

Иена удерживает третье место, хотя ее доля сократилась за последние три года на 5 процентных пунктов, до 17%. Вместе с тем японская валюта продемонстрировала существенный рост в парах с особо волатильными валютами развивающихся стран - объем торгов в парах иена/турецкая лира, иена/южноафриканский рэнд и иена/бразильский реал в 2016-2019 годах увеличился почти в два раза.

Позиции других основных валют не изменились по сравнению с 2016 годом. Фунт стерлингов в рейтинге самых активно торгуемых валют сохранил четвертую строчку с долей в операциях на уровне 13%, на пятом месте - австралийский доллар (7%), на шестом-седьмом - канадский доллар и швейцарский франк (по 5%).

Валюты развивающихся стран продолжают набирать популярность. Их удельный вес в глобальных валютных сделках увеличился на 4 п.п., до 25%. Самой активно торгуемой валютой emerging markets стал юань - ежедневно с участием китайской валюты совершались сделки на $284 млрд.

Лондон упрочил свою позицию основного центра валютной торговли в мире - его доля в мировом обороте повысилась с 37% в 2016 году до 43% в 2019 году. Доля Нью-Йорка в мировых валютных операциях вновь снизилась и составила 17% против 19% тремя годами ранее. Совокупная доля Токио, Гонконга и Сингапура уменьшилась до 20% с 21%.

Доля российского рынка снизилась с 0,7% в 2016 году до 0,6%. Объем валютных операций в РФ между тем вырос с $45 млрд до $47 млрд.

BIS провел опрос в апреле 2019 года среди центральных банков и управлений денежного обращения в 53 странах, которые собирают данные по порядка 1,3 тыс. банков и других финкомпаний.