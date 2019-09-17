Исполнительная служба арестовала имущество "Укрсоцбанка" из-за штрафа НБУ

Соответствующее решение Шестой апелляционный админсуд принял 12 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Согласно судебным материалам, решением Окружного админсуда Киева от 26 апреля 2019 года по требованию "Укрсоцбанка" соответствующий штраф был отменен. После этого НБУ подал апелляционную жалобу.

При этом в адрес "Укрсоцбанка" поступило постановление госисполнителя отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции от 5 сентября об открытии исполнительного производства по исполнению решения НБУ о штрафе от 23 ноября 2018 года.

Госисполнитель также принял постановление о взыскании исполнительного сбора с "Укрсоцбанка" в размере 30,45 млн грн.

Постановлением госисполнителя от 6 сентября был также наложен арест на все движимое и недвижимое имущество "Укрсоцбанка".

Как указано в судебных материалах, по мнению "Укрсоцбанка", НБУ, "не дожидаясь результатов рассмотрения поданной апелляционной жалобы, зная о противоправности принятого решения о применении штрафных санкции к АО "Укрсоцбанк", пытается до окончания просмотра обжалуемого решения суда первой инстанции принудительно взыскать с банка сумму начисленного штрафа, а также сумму исполнительного сбора".

Однако Шестой апелляционный суд в своем постановлении пришел к выводу, что Кодекс административного судопроизводства содержит прямое указание относительно недопущения обеспечении иска путем остановки решений Национального банка Украины. Кроме того, суд не установил оснований утверждать об очевидной противоправности обжалуемого решения субъекта властных полномочий и отказал в удовлетворении заявления "Укрсоцбанка" об обеспечении иска.

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Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) 12 сентября предоставил разрешение "Альфа-Банку" и "Укрсоцбанку" на реорганизацию путем присоединения "Укрсоцбанка" по упрощенной процедуре, а также о начале этой процедуры реорганизации.

Напомним, в ноябре 2018 года НБУ оштрафовал "Укрсоцбанк" на 30,45 млн грн за выдачу более 1 млрд грн наличных без должной проверки клиентов.

Нацбанк также вынес банку письменное предостережение, в том числе за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка - публичных лиц и порядка регистрации и приостановки финансовых операций, а также за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финмониторингу, и за невыполнение обязанности отказа в проведении таких операций.

Плановая инспекционная проверка Нацбанка по отдельным вопросам финансового мониторинга и валютного законодательства проводилась в Укрсоцбанке в период с 14 декабря 2017 года по 8 мая 2018 года за период деятельности с 2015 по 2017 годов, из которых период по октябрь 2016 года приходится на контроль предыдущего акционера – UniCredit Group.

Напомним, "Альфа-Банк Украина" и "Укрсоцбанк" будут объединены в один банк, работающий под одним брендом.

"Альфа-банк" (до января 2001 года - Киевский инвестиционный банк) основан в 1993 году. В ABH Holding входят также "Альфа-банк" в Украине, Беларуси, Казахстане, России и Amsterdam Trade Bank N.V. Дочерние компании ABHH также осуществляют деятельность на Кипре и в Великобритании.

В октябре-2016 UniCredit и ABHH завершили сделку об обмене активами, в рамках которой группа передала холдингу 99,9% акций Укрсоцбанка в обмен на миноритарную долю собственности в ABHH в размере 9,9%.

ABH Holdings SA контролируется Михаилом Фридманом (36,47%), Германом Ханом (23,27%), Петром Авеном (13,76%) и Алексеем Кузьмичевым (18,12%).

Отметим, на сайте НБУ бенефициарами "Альфа-банка" Фридман и Хан указаны как граждане Израиля, Кузмичев и Авен – России, тогда как на сайте российского "Альфа Банка" все четыре его бенефициара указаны как граждане России.

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