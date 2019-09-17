На месте пожара дома Гонтаревой найдена зажигательная ракета, – полиция

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

На вопрос журналистов о том, соответствует ли правде информация о том, что на территорию домовладения Гонтаревой в ночь на вторник был брошен "коктейль Молотова", что и стало причиной пожара, он сказал: "Не было такого коктейля Молотова - мы нашли зажигательную ракету светошумовую и звуковую, и еще ряд вещественных доказательств, над которыми сейчас работает следственно-оперативная группа".

"Возможно, военная (ракета), а возможно и самодельные устройства были. Именно для этого и работала криминалистическая лаборатория, которая брала образцы на исследование, чтобы выяснить, были ли там легковоспламеняющиеся материалы", - добавил Жукович.

По его словам, на месте пожара был найден еще ряд вещественных доказательств. "К сожалению, не могу их сейчас озвучить", - сказал спикер облуправления полиции.

При этом Жукович отметил, что правоохранители рассматривают все возможные версии пожара. "Мы не исключаем и версию даже и короткого замыкания. Возможно", - сказал он.

Спикер Киевской областной полиции рассказал, что в настоящее время изучаются записи с камер видеонаблюдения, которые смогут помочь правоохранителям установить личность человека, который может быть причастен к поджогу. "Предварительно мы говорим о том, что было какое-то проникновение сюда на территории незаконное… На камеру пока попал один человек", - сказал Жукович.

Какк сообщалось, утром во вторник Гонтарева сообщила, что дом ее семьи в с.Гореничи под Киевом был сожжен ночью в результате поджога. "Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарникам не удавалось его даже потушить", – заявила она.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал БизнесЦензор, Генпрокуратура вызывает экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву, экс-заместителя главы администрации президента Алексея Филатова и совладельца инвестгруппы ICU Константина Стеценко для уведомления подозрения в деле о расхищении 150 млн грн "Аграрного фонда".

30 августа Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль. В Киеве сожгли автомобиль невестки Гонтаревой.

В своих интервью добиться "наказания" для Гонтаревой неоднократно обещал олигарх, бывший владелец "Приватбанка" Игорь Коломойский.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.