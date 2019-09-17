Нацбанк разрешил "Альфа-Банку" поглотить "Укрсоцбанк" (обновлено)

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

В результате реорганизации "Альфа-Банк" станет правопреемником всех прав и обязанностей "Укрсоцбанка" относительно его клиентов и контрагентов.

Согласно процедуре, "Альфа-Банк" в порядке правопреемства получит все права по переданным ему активам, а также приобретет обязанности должника по требованиям кредиторов (вкладчиков) по переданным обязательствам без необходимости внесения изменений в соответствующие договоры.

Процесс проведения реорганизации по упрощенной процедуре займет до трех-четырех месяцев.

Как сообщалось, 10 сентября единственный акционер АО "Укрсоцбанк" принял решение о прекращении деятельности путем присоединения банка к АО "Альфа-Банк".

"Альфа Групп" еще в январе 2016 года договорилась о покупке "Укрсоцбанка" у UniCredit Group. Итальянская группа вместо денег получила 9,9% новых акций ABH Holdings S.A. После 2021 года UniCredit планировала продать эти акции в ходе IPO компании ABH Holdings S.A. (ABHH).

"Пока финальная точка в сделке не поставлена, "Альфа-банк" и "Укрсоцбанк" будут функционировать как два отдельных юрлица, сверхбыстрого процесса слияния мы не ожидаем", – говорила тогда председатель правления "Укрсоцбанка" Тамара Савощенко.

Напомним, чистая прибыль "Альфа-Банка" в 2018 году составила 1,26 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2019 года по размеру общих активов "Альфа-Банк" занимал 6 место (69,41 млрд грн), "Укрсоцбанк" – 11 место (42,24 млрд грн) среди 77 действовавших финучреждений. Объединение "Укрсоцбанка" с "Альфа-Банком" завершиться осенью.

"Альфа-Групп" Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева в Украине принадлежит "Альфа-Банк" и приобретенный у итальянской UniCredit "Укрсоцбанк", а также мобильный оператор "Киевстар" (через Veon).

На сайте НБУ бенефициарами "Альфа-банка" Фридман и Хан указаны как граждане Израиля, Кузмичев и Авен – России, тогда как на сайте российского "Альфа Банка" все четыре его бенефициара указаны как граждане России.