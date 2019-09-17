Tinder снял собственный сериал

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Съемки проходили в Мехико в конце августа. Когда выйдет сериал – не уточняется.

По данным источников издания, в центре сюжета – "апокалиптическая" сюжетная линия и какие-то отношения.

В октябре прошлого года Tinder запустил сайт Swipe Life, чтобы там публиковать собственный контент, например статьи и видео о знакомствах и отношениях.

Создание собственного контента является частью стратегии, которая будет раскрыта в ближайшем будущем, сказала пресс-секретарь компании.

Ранее стало известно, что компания Airbnb Inc, которая занимается бронированием жилья по всему миру, намерена разработать список оригинальных шоу, чтобы подогреть аппетит клиентов к путешествиям.