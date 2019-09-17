"Нафтогаз" законтрактовал 450 миллионов кубометров газа с поставкой в 2020 году

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" сообщает БизнесЦензор.

"Благодаря развитости европейского рынка газа и несмотря на риски прерывания транзита газа Россией зимой, мы уже сегодня законтрактовали необходимые нам объемы с физической поставкой в I квартале следующего года", - отметил директор с интегрированного газового бизнеса "Нафтогаза" Андрей Фаворов.

"Нафтогаз" рассматривает еще несколько предложений европейских трейдеров по поставкам газа после нового года и воспользуется ними в случае коммерческой целесообразности.