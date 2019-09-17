Facebook обезвредил в Украине фабрику троллей, – СМИ

Об этом Liga.Tech сообщил глава политики по кибербезопасности соцсети Натаниель Глейхер, передает БизнесЦензор.

Идентифицировать обширную кампанию удалось на основе поведенческого анализа подозреваемых, а не содержания контента.

По его словам, в ходе расследования удалось установить, что удалённые аккаунты связаны с украинским PR-агентством Pragmatico. "Я думаю, что они расположены в Киеве. Но этот факт я бы дважды проверил", - уточнил Глейхер.

В общей сложности Facebook удалил 168 аккаунтов, 149 страниц, 79 групп. У них было в совокупности около 4,2 млн фолловеров. Примерно 400 000 аккаунтов присоединились к группам. Страницы и группы управлялись фейковыми аккаунтами, а имена постоянно менялись.

И самое интересное: бюджет, потраченный на рекламу в Facebook и Instagram, Глейхер оценивает примерно в $1,6 млн. "Рассчитывались преимущественно в долларах", - уточняет он.

По меркам Украины это очень большая сумма. К примеру один из самых дорогих постов на выборах был размещен в фан-группе "Я за Тимошенко - Фан Клуб". Он назывался "Если ты за победу Украины - жми лайк". Он принес миллион показов и мог обойтись, по оценкам Facebook, в $10 000 -50 000. Другие посты политиков, как правило, стоили в десятки раз меньше.

Глейхер подозревает, что организаторы кампании направляли людей за пределы Facebook на сайты, которые позиционировались как новостные. Примечательно, что в примерах удаленных страниц оказались аккаунты изданий Znaj.ua, Politeka, Hyser. Теперь они не работают.

Он добавляет, что PR-компания не работала на какого-то конкретного политика или бизнес. По словам менеджера, фирма работала с различными клиентами с целью заработать деньги. И раскручивала такие темы как спорт, знаменитости, шоу-биз, политика и экономика.

Подобные фирмы Facebook разоблачал в Израиле и Филиппинах. Глейхер подчеркивает, что украинская кампания не имеет связи с внешним миром и не является частью информационной войны со стороны России. Хотя раньше враждебные группы, скоординированные восточным соседом, в Украине удалялись.

О фирме Pragmatico в открытых источниках мало что известно. Сайта найти не удалось. А на Facebook страничке было всего 4 лайка. Но по косвенным признакам можно было понять, что фирма с подобным названием все-таки вела деятельность. Например, на Work.ua указано, что в Pragmatico, которая занимается рекламой, PR, маркетингом, работает от 10 до 50 человек. В некоторых СМИ в конце 2018 года была размещена публикация "PR во время войны", автором которой указывался директор Pragmatico Валерий Савчук.

В одном из резюме на Jobs.ua соискатель указал, что он до августа 2019 года занимался формированием медийного образа, созданием положительного имиджа и поддержкой репутации заказчика в соцсетях. На страничке в FB у самой Pragmaticо указано, что она специализируется на защите репутации в социальных сетях, создании и продвижении персональных брендов.

Журналисту удалось пообщаться с девушкой, которая ходила на собеседования в Pragmatico в 2018 году. Она рассказывает, что компания занималась политическим пиаром, раскруткой в FB политиков. На тот момент, по словам, собеседницы, у компании было несколько офисов на Палаце Спорта. "Рассказывали, что у них большой SMM-отдел", - вспоминает она.

Собеседница дала несколько контактов руководителей, с которыми она познакомилась. Но те, прочитав вопросы редакции, заявили журналисту, что, мол, ни о какой Pragmatico ничего не слышали и никогда там не работали.