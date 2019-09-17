Международный арбитраж рассмотрит доводы РФ относительно захвата крымских активов "Приватбанка"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"12 сентября 2019 года международный арбитражный трибунал согласился рассмотреть доводы России о незаконном приобретении Приватбанком активов в Крыму. Арбитры разрешили представить доказательства того, что банк, находившийся под контролем украинского олигарха Игоря Коломойского, являлся незаконным владельцем имущества, которое, по утверждениям истца, было экспроприировано", - говорится в сообщении.

В минюсте РФ утверждают, что ПриватБанк и контролировавшие его лица скрыли сведения о неоднократном нарушении закона с целью получения активов, в том числе о действиях коррупционного характера.

"После того, как Российская Федерация сообщила о них (сведениях - ИФ), трибунал подтвердил, что заслушает стороны по этому вопросу одновременно с возражениями государства по размеру убытков банка", - отмечается в сообщении.