Соратники Медведчука захватили землю на Трухановом острове

Об этом со ссылкой на Наші гроші з Денисом Бігусом сообщает БизнесЦензор.

В общем "Шторм" заняло более 11 тысяч квадратных метров земли Трухановом острове. Участок огражден высоким забором, который закрывает доступ к берегу.

И это не единственное нарушение законодательства. Труханов остров - рекреационная зона. Здесь запрещено строительство частных сооружений. Но на занятом участке находятся двухэтажное жилое сооружение, спортплощадка и брезентовая палатка, вроде военной. На территории - постоянных движение, и каждый здесь находится с десяток охранников.

Фирма "Шторм" принадлежит соратникам Медведчука по его политическому движению "Украинский выбор" - Ивану Бойченко и Виктору Черному.

Черный стал однопартийцем Медведчука и вместе с ним зашел в Верховную раду в составе политсилы "Оппозиционная платформа "За жизнь". "Шторм" в течение последних лет занимается охраной Медведчука, его жены Оксаны Марченко и целого ряда их объектов недвижимости по всей стране.

По словам самого Черного, "Шторм" сейчас просто охраняет на Трухановом острове "какой-то объект": "Там есть договор с владельцами этого объекта, мы просто охраняем. А тренировочная база - там нет тренировочной базы, так как тренировочная база - это когда постоянно тренировки проходят, а там не происходят постоянно".

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что участок учитывается за районной общественной организацией "Клуб Казак". Еще в 2014-м эта общественная организация пыталась через суд доказать право собственности на старые советские сооружения спортивно-оздоровительного комплекса, но суд в такой просьбе отказал, потому что общественная организация не смогла доказать, что добросовестно завладела этим имуществом.

Эта же общественная организация помогла Медведчуку в начале 2000-х получить около 10 гектаров заповедной зоны на берегу Днепра.

"Клуб Козак" попросил гектар национального парка Белоозерский в Переяславе-Хмельницком под свою уставную деятельность, в результате десятки тысяч квадратов природоохранного значения оказались в пользовании ООО "Терра-Инвест", которая принадлежит Медведчуку.

Затем фирма перепродала землю компании беглого экс-министр доходов и сборов Александра Клименко "Голдвейн". Впоследствии там появилось угодья "Хантер Хаус" с отелем, вертолетной площадкой, собственной церковью и частным зоопарком.

Руководит районной общественной организацией "Клуб Козак" Ян Марченко. В прошлом он - помощник народного депутата Тараса Козака, однопартийца и бизнес партнера Медведчука.

Марченко был совладельцем менее 4 аграрных компаний, частью которых в 2017-м году стала владеть жена Медведчука - Оксана. Кроме того, согласно финансовым отчетам партий, именно этот человек пожертвовала политсиле "За жизнь" более 1,5 млн грн.