Гончарук анонсировал компромисс с Коломойским по "Приватбанку", – Financial Times

Об этом со ссылкой на Financial Times сообщает БизнесЦензор.

Издание указывает, что это может привести к отчуждению западных сторонников от нового правительства президента Владимира Зеленского.

Гончарук заявил, что президент хочет достигнуть соглашения с Коломойским по "Приватбанку".

"Я полностью убежден, что мы должны сосредоточиться на росте сейчас и смотреть на общее решение, вместо того, чтобы наши тратить ресурсы на уничтожения друг друга. Поэтому я настроен очень позитивно в отношении любой риторики, направленной на поиск компромисса", - сказал Гончарук.

МВФ предупредил Украину о том, что отступление от национализации "Приватбанка" поставит под угрозу его резервную программу на $3,9 млрд и что чиновники ожидают, что Украина будет добиваться восстановления $5,5 млрд, потраченных на спасение банка.

"Какое бы решение мы ни нашли, мы должны найти его вместе с МВФ", - сказал Гончарук.

Хотя "Приватбанк" принадлежит Министерству финансов Украины и поэтому является частью полномочий Гончарука, он сказал, что Зеленский и глава Офиса президента Андрей Богдан возглавят дело по "Приватбанку", несмотря на очевидный конфликт интересов.

"Мы с самого начала понимали, что это особый вопрос, поэтому я никогда не отвечал за это. Бодган и президент лично занимались этим вопросом с самого начала", - сказал Гончарук.

"Я рассчитываю на то, что они найдут правильный способ решения, потому что они гораздо лучше знают ситуацию. Но я не сомневаюсь, что президент и его офис будут на стороне государства", - добавил премьер.

По словам источников издания, переговоры о возможном урегулировании дела "Приватбанка" ускорились с тех пор, как Зеленский пришел к власти.

При Петре Порошенко власти договорились с Коломойским о сделке, в результате которой он отказался бы от своей доли в государственной нефтяной компании "Укрнафтейн", чтобы добиться взаимного согласия по "Приватбанку".

Сделка провалилась после того, как Порошенко решил, что идти на уступки Коломойскому в год выборов не получится.

Неофициальные переговоры по "Приватбанку" возобновились после того, как Зеленский стал президентом, но любой исход этих переговоров вряд ли потребует от Коломойского сдать какие-либо активы или компенсировать Украине убытки "Приватбанка", заявил источник издания.

Гончарук заявил, что Зеленский будет избегать вмешательства в украинские суды или независимость центрального банка, пытаясь "защитить интересы" страны. "Конечно, они работали вместе. Но мы унаследовали очень сложную ситуацию", - сказал Гончарук.