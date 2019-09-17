Международная консалтинговая компания JLL закрывает офис в Украине

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Физический офис в Киеве будет официально закрыт 29 ноября", - сообщила пресс-служба компании.

Как отмечается в сообщении, JLL при необходимости будет обслуживать своих клиентов из Украины в других офисах компании в Европе.

"Такая модель уже была успешно опробована в регионе. Как ведущая международная консалтинговая фирма по недвижимости мы стремимся присутствовать в глобальном масштабе и эффективно обслуживать клиентов во всем мире таким способом, который будет выгодным нашим клиентам, нашему бизнесу и нашим акционерам", - отметили в пресс-службе.

Международная компания Jones Lang LaSalle работает на рынке Украины с 2006 года. Предоставляет финансовые и комплексные профессиональные услуги в сфере недвижимости.

Выручка компании в 2018 году составила $16,3 млрд. Портфель в сфере управления недвижимостью составляет 423 млн кв. м.

Компания имеет около 300 корпоративных офисов более чем в 80 странах мира, объединяет свыше 92 тыс. сотрудников.