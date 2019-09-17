Греция подала заявку на досрочное погашения части кредита МВФ

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

"Сегодня Греция подала заявку на досрочное погашение дорогостоящей части кредита МВФ. Этот шаг повышает доверие к стране, улучшает показатели устойчивости государственного долга и экономит ресурсы для Греческого государства", — написал премьер в своем аккаунте в Twitter.

Министр финансов Греции Христос Стайкурас сообщил, что в минувшую пятницу проинформировал Еврогруппу о намерении правительства досрочно погасить часть кредитов Международному валютному фонду, и в понедельник в сотрудничестве с агентством по управлению госдолгом (PDMA) направил соответствующие письма — запросы к Европейскому фонду стабильности и Европейскому фонду финансовой стабильности.

"Этот шаг имеет особое значение для страны и ее экономики", — говорится в заявлении министра, поступившем в РИА Новости.

По словам Стайкураса, это повышает доверие к стране и ее уверенность в своих силах, обеспечивает прямые дохода для греческого государства в размере около 70 миллионов евро, так как закрываются дорогостоящие кредиты с годовой процентной ставкой 4,91%, когда текущая стоимость кредитов правительства Греции на 10 лет, как и средняя стоимость обслуживания государственного долга, составляют около 1,6%.

"Улучшаются показатели устойчивости государственного долга, и снижаются рыночные риски, обусловленные специфическими характеристиками кредитов МВФ, обеспечивая тем самым необходимую предсказуемость будущих расходов", — говорится в заявлении.

Косвенный положительный эффект может быть оказан и на кредитный рейтинг страны, полагает Стайкурас.

Общая задолженность Греции перед фондом составляет около 9,8 миллиарда евро. Афины ранее хотели погасить дорогостоящую часть кредита МВФ, которая составляет 3,8 миллиарда евро.