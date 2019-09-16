Автобус МАУ начнет останавливаться на железнодорожном вокзале Винницы

Об этом сообщили в винницком аэропорту, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

Длительность остановки составит 20 минут. Автобус будет отъезжать от терминала аэропорта "Винница" в 02:20, от железнодорожного вокзала в 03:00 и прибывать в "Борисполь" в 07:00.

В обратном направлении рейс будет отправляться из аэропорта "Борисполь" в 20:25 и прибывать на железнодорожный вокзал Винницы в 00:25, а в местный аэропорт в 01:05.

Сейчас данный автобус курсирует между аэропортами "Винница" и "Борисполь" без промежуточных остановок. Одновременно с вводом промежуточной остановки в Виннице в местный аэропорт под данный рейс перестанет курсировать городской автобус №33.

Ежедневные автобусные перевозки из Винницы в аэропорт "Борисполь" МАУ запустила 1 июля. Пассажиры могут купить билеты из Винницы только в виде комплексной перевозки автобус+самолет. Авиакомпания не продает билеты отдельно на автобус.

Новая услуга была запущена взамен отмененных авиарейсов Винница-Киев, которые выполнялись до 19 мая.

Для посадки в автобус пассажир должен показать водителю только свой авиабилет. Регистрироваться на рейс, который выполняется автобусом, не нужно. В автобусе можно перевозить ручную кладь и багаж по нормам, которые предусмотрены купленным билетом.

К перевозке на автобусах не принимаются животные, крупногабаритное спортивное снаряжение, нескладные инвалидные кресла и оружие.

Регистрацию на последующий авиарейс из аэропорта "Борисполь" пассажир может пройти на сайте МАУ, через мобильное приложение или в аэропорту "Борисполь", однако в последнем случае может взиматься сбор 15 евро. Регистрация багажа на самолет проводится только в аэропорту "Борисполь".

В обратном направлении в Винницу (авиа + автобус) регистрация пассажиров и их багажа проводится только до аэропорта "Борисполь". Багаж необходимо по прилету получить на багажной карусели и самостоятельно донести до автобуса.

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