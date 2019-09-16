БизнесЦензор

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16.09.19 19:11

СНБО из госбюджета на следующий год хотят выделить более 28 миллиардов

Кабинет министров предлагает Верховной Раде выделить 28,2 млрд грн Совету национальной безопасности и обороны в 2020 году.

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Об этом говорится в законопроекте о государственном бюджете на 2020 год №2000, передает БизнесЦензор.

В проекте государственного бюджета Украины на 2020 год с учетом требований статьи 35 закона Украины "О национальной безопасности Украины" общий ресурс на национальную безопасность и оборону предусмотрено в сумме 245 791,8 млн грн или 5,4% ВВП, в том числе:

Расходы по общему фонду планируется направить, в частности, на:

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