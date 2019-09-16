Кличко инициировал аудит всех подразделений КГГА и всех столичных коммунальных предприятий

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кличко, передает БизнесЦензор.

"Ввиду информации, распространяемой в СМИ, о якобы бюджетных злоупотреблениях в городе Киев обращаюсь к вам относительно осуществления Государственной аудиторской службой проверки и анализа фактического состояния дел относительно законного и эффективного использования коммунальных средств и имущества, других активов, правильности ведения бухгалтерского учета и достоверности финансовой отчетности, функционирования системы внутреннего контроля", - говорится в обращении мэра Киева на имя председателя Государственной аудиторской службы Украины.

Как сообщалось, руководитель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики (фракция "Слуга народа"), бывший генеральный директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко обратился к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с просьбой инициировать общий аудит деятельности Кличко, КГГА и подчиненных структур. По словам Ткаченко, около 200 уголовных производств в отношении чиновников КГГА, начатых во времена мэра Кличко, "так и не были доведены до финального завершения", "ни одного вора – за решеткой".

4 сентября Кабмин на заседании принял решение об увольнении Кличко с должности главы КГГА. 12 сентября Кличко объявил о консультациях с руководством депутатских фракций и групп Киевского горсовета по поводу досрочного прекращения полномочий Киевсовета восьмого созыва, консультации состоятся 17 сентября.

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