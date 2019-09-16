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16.09.19 19:43

В Киеве отремонтируют все эскалаторы двух центральных станций метро

С ноября 2019 года начнутся работы по ремонту эскалаторов (все 6 поочередно) на станции "Золотые ворота", а с февраля следующего года – на "Майдане Независимости" (все 4 эскалатора поочередно).

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Об этом говорится в сообщении Киевского метрополитена, передает БизнесЦензор.

В столичном метрополитене продолжают проводить плановые капитальные ремонты эскалаторов.

Работы по станции "Площадь Льва Толстого" (все три эскалатора) завершатся в конце октября этого года. На станции "Арсенальная" (все 6 эскалаторов поочередно) ремонт продлится до февраля 2020 года.

Всего в киевском метрополитене работает 122 эскалатора. Плановые капитальные ремонты (когда эскалатор полностью разбирается, перебирается, производится замена изношенных запчастей) проводятся ориентировочно раз в 6-10 лет после пробега в 150 тыс. км.

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