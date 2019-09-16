На финансирование партий в 2020 году из бюджета пойдет более 1 миллиарда

Об этом говорится в зарегистрированном 15 сентября законопроекте №2000, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

Из них 467 327 700 грн предлагается выделить на возмещение расходов партиям, связанных с финансированием их предвыборной агитации на выборах депутатов Рады, 567 061 800 грн - на финансирование уставной деятельности партий.

Госфинансирование партий осуществляется в рамках выделенных средств аппарату Национального агентства по предотвращению коррупции.

13 августа финансирование по результатам выборов Рады из госбюджета распределили между 11 партиями.

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