БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
16.09.19 18:48

На финансирование партий в 2020 году из бюджета пойдет более 1 миллиарда

Кабинет министров предлагает Верховной Раде предусмотреть государственное финансирование политических партий в размере 1 034 389 500 грн в 2020 году.

деньги,нбу,гривня,монеты,гривна,монета,банкнота,гривни,банкноты

Об этом говорится в зарегистрированном 15 сентября законопроекте №2000, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

Из них 467 327 700 грн предлагается выделить на возмещение расходов партиям, связанных с финансированием их предвыборной агитации на выборах депутатов Рады, 567 061 800 грн - на финансирование уставной деятельности партий.

Госфинансирование партий осуществляется в рамках выделенных средств аппарату Национального агентства по предотвращению коррупции.

13 августа финансирование по результатам выборов Рады из госбюджета распределили между 11 партиями.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100