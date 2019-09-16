"Укрзализныця" попросит Мининфраструктуры избавить ее от паромов

Об этом в интервью НВ Бизнес сказал председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

"Паромы - это один из вопросов, который мы планируем поднимать перед Министерством инфраструктуры. Они нам были переданы от одного из портов около четырех лет назад. На мой взгляд, не самое эффективное решение. Железная дорога - это не портовый и не судовой оператор. Мы смогли их технически поднять, но запустить в эксплуатацию - не наш профиль", - отметил Кравцов.

Как сообщалось, "Укрзализныця" хотела бы передать два парома, переданных на баланс госкомпании в 2016 году, профильному оператору с компенсацией понесенных затрат.

Ранее "Укрзализныця" получила в управление два парома: "Герои Шипки" и "Герои Плевны", которые в 2000-2015 годах эксплуатировались компанией "Укрферри". "Укрзализныця" отправила суда в ремонт.

Высокие тарифы в украинских морских портах препятствуют загрузке железнодорожных паромов контейнерными поездами на направлении Украина-Грузия. Такое мнение высказал гендиректор ассоциации "Портовое сообщество" Василий Зубков в конце октября 2018 года.

В 2017 году министр инфраструктуры Владимир Омелян предполагал, что паромная линия с использованием флота "Укрзализныци" может быть открыта в 2018 году.

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