"Укрзализныця" перевезла более 25 тысяч вагонов зерна нового урожая

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию компании, передает БизнесЦензор.

Зерно нового урожая начали грузить на станциях регионального филиала "Южная железная дорога" 28 июня 2019 года.

По состоянию на 16 сентября "Укрзализныця" загрузила зерном уже 25 тыс. 394 вагона, или почти 1,719 млн тонн.

В компании отметили, что для обеспечения бесперебойной транспортировки урожая 2019 года на Южной магистрали железнодорожники провели комиссионные осмотры состояния подъездных путей, весового хозяйства, элеваторов, хлебоприемных пунктов, комбинатов хлебопродуктов, комбикормовых заводов, предприятий, осуществляющих погрузку и выгрузку зерна.

Как сообщалось, "Укрзализныця" внедрит новый порядок перевозки зерна с привлечением вагонов частных операторов, причем приоритет будет отдан графиковым маршрутным отправкам.

По словам председателя правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова, "Укрзализныця" попытается обеспечить в пиковый сезон перевозок от 15 маршрутных отправок в сутки.

"На сегодняшний день мы делаем следующий порядок. Первое - мы отдаем приоритет графиковым отправкам. Мы устанавливаем дополнительную плату за гарантированную графиковую отправку в объеме 20% от стоимости перевозки. В первое время мы не ожидаем большого количества графиковых отправок", - отметил Кравцов.

По мнению председателя правления компании, даже с нынешним парком "Укрзализныця" может выйти на показатели перевозки в 100 млн тонн.

"Если вы возьмете наш парк, только "Укрзализныцю", возьмете оборот в 5-6 суток, 6 оборотов в месяц, то получите до 60 тыс. зерновозов в месяц. И вы поймете, что это обеспечение примерно 70% перевозок. Это в идеале", - сказал Кравцов.

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