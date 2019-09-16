Кабмин предложил урезать объем субсидий на 2020 год на 8 миллиардов

Как передает БизнесЦензор, об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту "О государственном бюджете Украины на 2020 год", который обнародован на сайте Верховной Рады.

Как следует из документа, вся сумма субсидия будет выплачиваться населению в наличной форме.

При этом в госбюджете на 2020 году учтена передача Минсоцполитики расходов на предоставление льгот и субсидий населению на приобретение твердого топлива и сжиженного газа, которые сегодня осуществляются за счет соответствующих субвенций из государственного бюджета местным бюджетам.

Как сообщалось, расходы на коммунальные субсидии в законе госбюджете на 2019 год предусмотрены в сумме 55,1 млрд грн.

Ранее представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявлял, что Кабинету министров для обеспечения незащищенных слоев населения субсидиями необходимо изменить критерии определения субсидиантов, включив в количество получателей помощи отдельные категории населения, которые сейчас такого права лишены.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в проекте "100 дней президента" на телеканале "1+1" заявил, что новое правительство должно предоставить модель снижения расходов населения на оплату коммунальных услуг.

"Вопрос не в том, какая цена коммуналки, вопрос в том, какой процент от того, что получает человек, пенсии или зарплаты, он платит за коммуналку. И такая структурная проблема, такая структурная задача ставится новому правительству. Смотри, коммуналка может быть такой же – рыночные цены, такое прочее, – тогда увеличиваем пенсии, увеличиваем субсидии, увеличиваем заработную плату. То есть мы говорим о проценте. Не может 50%, 60%, 70%, 80% или 90% от той суммы, которую получает человек, платить за коммуналку", – говорил президент.

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