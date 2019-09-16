Власти Киева разрешили строительство высотки на месте корпуса завода "Арсенал"

Согласно документу, ограничения выданы ООО "Философия девелопмента" для "реконструкции со строительством механико-складского корпуса под офисно-торговый комплекс с паркингом", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Предельная высота здания закреплена на уровне 50,7 м. Как сообщила пресс-служба ведомства, высота существующего здания уже превышает разрешенные в историческом ареале 27 м, а два верхних этажа здания будут "одеты в стекло".

Как сообщалось, в марте "Укргазбанк" продал за 563,7 млн грн в системе электронных торгов СЕТАМ корпус №4 завода "Арсенал" площадью 37,9 тыс. кв. м. и 1,4 га земли по ул. Московская, 8 в Печерском районе столицы.

Как утоняют Наші гроші, на купленном участке связанная с экс-нардепом Максимом Микитасем корпорация "Укрбуд" собирается построить бизнес-центр "Arsenal Plaza". Сразу через дорогу от участка застройки находится кинотеатр "Зоряный", который сейчас тоже реконструируют, в результате чего на нем достроили три новых этажа без соответствующих разрешительных документов.

По данным издания, "Философия девелопмента" связана с корпорацией "Укрбуд" экс-нардепа Максима Микитася.

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По данным Youcontrol, ООО "Философия девелопмента" в апреле 2018 года создали Вячеслав Мармыш и Андрей Марцин. Мармыш работал прокурором Шевченковского района, пока не был уволен сразу после Майдана в 2014 году. В 2015 году он уже работал заместителем президента корпорации "Укрбуд", которой руководил Микитсась.

Нынешними учредителями компании "Философия девелопмента" является ООО "А.В.Инвестиции", владельцем которого является бывший прокурор прокуратуры Киевской области, а до недавнего времени начальник отдела Одесской таможни Юрий Грегуль и ООО "Монтадет", бенефициарным владельцем которого значится Алла Выговская.

В августе 2017 года "Схемы" зафиксировали, как Микитась вместе с Кличко возвращались из Неаполя на чартерном самолете. Впрочем, Микитась видит в этом факте конфликта интересов.

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