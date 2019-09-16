Украина заинтересована в сотрудничестве со Словакией в сфере трудовой миграции, – Зеленский

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой, передает БизнесЦензор.

"Мы ожидаем, что наши словацкие партнеры ускорят подготовку к подписанию важных двусторонних соглашений: относительно совместного контроля на украинско-словацкой границе и по возобновлению полноценного функционирования аэропорта "Ужгород", – сказал Зеленский.

Отдельно на встрече была обсуждена важная тема подготовки двустороннего Соглашения о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции.

"У меня очень хорошие впечатления от сегодняшних переговоров с госпожой президентом. Госпожа президент имеет европейское видение будущего, верит в ценности либеральной демократии и хорошо понимает, что безопасность и мир в Украине – это безопасность и мир в Европе", – констатировал Зеленский.

Со своей стороны Чапутова отметила, что за последние годы Украина достигла большого прогресса.

"Господин Президент информировал меня о своих планах, и я очень радуюсь тому, что среди его приоритетов – укрепление правового государства, борьба с коррупцией. Мы с собственного опыта знаем, что это долгий путь", – отметила Чапутова.

Она также сообщила, что пригласила президента Украины совершить официальный визит в Словакию.

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