"Антонов" примет участие в международной авиационной выставке в Стамбуле

Как сообщает пресс-служба госпредприятия, на выставке "Антонов" представит ряд своих современных программ, среди которых семейство региональных реактивных самолетов Ан-1х8, передает БизнесЦензор.

"В частности, посетители увидят средний транспортный самолет Ан-178, который будет представлен на демонстрационной площадке", – отмечается в сообщении.

Международная выставка авиационной и аэрокосмической техники в Стамбуле организована турецким технологическим фондом "Т3" и будет проходить в этом году во второй раз. В прошлом году мероприятие посетило боле 500 тысяч человек.

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