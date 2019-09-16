БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
16.09.19 19:54

"Антонов" примет участие в международной авиационной выставке в Стамбуле

В период с 17 по 22 сентября госпредприятие "Антонов" примет участие в выставке авиационной и аэрокосмической техники Teknofest Istambul Aerospace and Technology Festival 2019, который пройдет на территории международного аэропорта "Ататюрк" в Стамбуле, Турция.

антонов,ан-178

Как сообщает пресс-служба госпредприятия, на выставке "Антонов" представит ряд своих современных программ, среди которых семейство региональных реактивных самолетов Ан-1х8, передает БизнесЦензор.

"В частности, посетители увидят средний транспортный самолет Ан-178, который будет представлен на демонстрационной площадке", – отмечается в сообщении.

Международная выставка авиационной и аэрокосмической техники в Стамбуле организована турецким технологическим фондом "Т3" и будет проходить в этом году во второй раз. В прошлом году мероприятие посетило боле 500 тысяч человек.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100