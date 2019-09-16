Украина приложит все усилия для бесперебойного транзита газа в Европу, – Зеленский

Об этом Зеленский сказал по итогам переговоров с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский заявил, что во время встречи обсудил Чапутовой сотрудничество двух государств в энергетической сфере.

"Украина и Словакия являются надежными транзитерами газа в Европу. И мы приложим все усилия для бесперебойной поставки топлива на европейский рынок", – подчеркнул Зеленский.

Также Зеленский заявил о стабильно высоких показателях товарооборота между Украиной и Словакией.

Со своей стороны Чапутова заявила, что Словакия и в дальнейшем будет поддерживать Украину в реформировании, на европейском и евроатлантическом пути. Президент Словакии подчеркнула, что пока удается развивать отношения двух государств, в частности, экономические. И это является доказательством правильного движения нашей страны, несмотря на сложную ситуацию, в которой она находится.

"Запланированные реформы, включительно с либерализацией и приватизацией, будут также путем к процветанию и развитию сотрудничества между нашими странами. Наше сближение, я считаю, является очень важным вопросом, прежде всего когда Украина переживает тяжелые времена", – подчеркнула Чапутова.

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