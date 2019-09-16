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16.09.19 16:09

Кабмин заложил в бюджет повышение прожиточного минимума на 162 гривни за год

Заложенный в проект госбюджета прожиточный минимум в 2020 году составит на одного человека в расчете на месяц с 1 января 2020 года – 2027 грн, с 1 июля – 2118 гривен, с 1 декабря – 2189 грн.

Кабмин заложил в бюджет повышение прожиточного минимума на 162 гривни за год

Как передает БизнесЦензор, об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту "О государственном бюджете Украины на 2020 год", который обнародован на сайте Верховной Рады.

В разрезе основных социальных и демографических групп населения прожиточный минимум составит:

"Учитывая, что прожиточный минимум в соответствии с законом "О государственных социальных стандартах и ​​государственных гарантиях" является базовым государственным социальным стандартом, на основе которого определяются размеры основных государственных социальных гарантий, в 2020 году повышаться размеры государственных пособий", – отмечается в документе.

Как сообщалось, согласно закону "О государственном бюджете на 2019 год", прожиточный минимум с 1 декабря вырастет на 91 грн и составит 2 027 грн. В том числе для трудоспособных лиц с 1 декабря должен быть повышен до 2 102 грн, для нетрудоспособных – до 1 638 грн.

С 1 июля в Украине прожиточный минимум увеличился на 83 грн – до 1 936 грн, в том числе до 2 007 грн для трудоспособных граждан и 1 564 тыс. грн – для нетрудоспособных.

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