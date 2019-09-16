Кабмин заложил в проект госбюджета 41 миллиард поступлений от НБУ

Об этом говорится в зарегистрированном 15 сентября законопроекте о госбюджете на 2020 год №2000, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

"Установить, что в 2020 году Национальный банк Украины после подтверждения внешним аудитом и утверждения советом Национального банка Украины годовой финансовой отчетности и формирования Национальным банком резервов в порядке и размерах, определенных законом "О Национальном банке Украины", перечисляет в государственный бюджет Украины средства на общую сумму не менее 40,709 млрд грн", - говорится в законопроекте.

Средства будут перечисляться согласно графику, утвержденному Минфином.

В 2015 году НБУ был обязан перечислить 60,5 млрд грн прибыли в госбюджет страны, а в 2016 - 38 млрд грн, в 2017 - 44,4 млрд грн, в 2018 году НБУ перечислил в госбюджет 44,6 млрд грн, в 2019 - почти 65 млрд грн.

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