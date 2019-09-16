Власти Киева пообещали ввести электронные проездные для студентов и учеников

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, передает БизнесЦензор.

"Сообщаем, что для учеников электронный ученический билет будет изготовлен до конца года. Билет все школьники получат бесплатно. Он будет действовать в течение всего обучения в школе на все виды транспорта", – сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в случае потери билета, его можно будет приобрести за дополнительную плату около 100 грн, заказав через личный кабинет киевлянина. Ученический билет будет льготным, без ограничения количества поездок.

"А для студентов будет выпущена студенческая транспортная карта, на которую будет представлена ​​возможность покупать транспортные продукты с 50% скидкой", – добавили в департаменте.

Как сообщалось, в Киеве с 1 ноября планируют прекратить продажу бумажных билетов в наземном транспорте, а в метрополитене – жетонов и зеленых бесконтактных карт.

При этом власти города обещают, что с 1 ноября киевляне смогут платить за проезд в наземном транспорте с помощью обычной банковской карточки. На сегодня банковская карта тестируется в системе.

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