Темпы роста промышленного производства в Китае упали до минимума за 17 лет

Темпы роста промышленного производства неожиданно замедлились до 4,4% в августе с 4,8% в июле в годовом исчислении, что стало минимальным значением с февраля 2002 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Аналитики прогнозировали рост в августе на уровне 5,2%.

Стоимость поставленной промышленной продукции упала на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что стало первым месячным снижением как минимум за два года.

Розничные продажи также не оправдали ожиданий: рост замедлился до 7,5% в августе с 7,6% в июле. Аналитики прогнозировали небольшое ускорение роста до 7,9%.

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Инвестиции в основной капитал оказались хуже прогнозов. За первые восемь месяцев текущего года они выросли на 5,5% в годовом выражении по сравнению с 5,7% в январе-июле. Аналитики ожидали роста в 5,6%.

Премьер-министр КНР Ли Кэцян сказал в интервью перед публикацией отчета о промданных, что экономике будет "очень сложно" продолжать расти на 6% или выше и что она столкнулась с "понижающим давлением".

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