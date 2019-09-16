Минэкономики спрогнозировало рост ВВП Украины в 2019 году на 3%

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год", обнародованном на портале Верховной Рады, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Согласно оценкам Минэкономики (сделанных в августе 2019 года), рост реального ВВП по итогам года ожидается на уровне 3,0%, что соответствует прогнозу учтенному при расчетах бюджета. Ключевыми драйверами выступят внутренний потребительский и инвестиционный спрос", - сказано в пояснительной записке.

Отмечается, что продолжение взвешенной налогово-бюджетной политики в сочетании с жесткой монетарной политикой обеспечат относительную ценовую и курсовую стабильность в стране. Как следствие, ожидается замедление потребительской инфляции до 7,4 % (декабрь к декабрю предыдущего года) по итогам 2019 года, что соответствует учтенному при расчетах бюджета показателе.

Вместе с тем, рост цен производителей по итогам 2019 года ожидается несколько ниже, чем прогнозировалось при проведении расчетов бюджета, говорится в документе.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что целью работы нового состава Кабинета министров должен стать рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 40% в течение последующих пяти лет.

"Для этого мы в следующем году должны вырасти на 5% и во все последующие – как минимум по 7% в год", – сказал Гончарук.

По оперативным данным, Госстата, реальный ВВП Украины во втором квартале 2019 года по сравнению со вторым кварталом 2018 года составил 4,6%.

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