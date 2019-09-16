Нацбанк выпустил памятную монету к 20-летию первого пуска ракеты "Зенит". ФОТО

Монета из серии "Украина космическая" номиналом 5 гривен из нейзильбера будет выпущена тиражом в 40 тысяч штук, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отмечается в сообщении, она посвящена важному этапу в истории развития отечественного и международного ракетостроения – первому пуску ракеты-носителя "Зенит-3SL" (разработка КБ "Южное", производитель – "Южмаш") с плавучей платформы "Одиссей", который состоялся в рамках программы "Морской старт" 28 марта 1999 года.

Программа "Морской старт" впервые реализовал идею использования морской платформы для осуществления космических запусков с экваториальной зоны с целью максимально использовать эффект вращения Земли и выводить на орбиту груз большей массы с меньшими затратами топлива.

На аверсе монеты размещена стилизованная композиция, символизирующая запуск ракеты-носителя "Зенит-3SL", а на реверсе – стилизованное изображение плавучей платформы.

Как сообщалось, в марте 2019 года российская группа S7 Space подтвердила ранее появившуюся в СМИ информацию об отказе от контракта на производство на украинском "Южмаше" 12 ракет-носителей "Зенит" для пусков с плавучего космодрома "Морской старт".

В апреле 2017 года компания S7 Sea Launch Limited (входит в группу S7, которая владеет плавучим космодромом "Морской старт") и "Южмаш" заключили контракт на 12 ракет "Зенит".

Их планировалось использовать в программах "Морской старт" и "Наземный старт" (пуски с Байконура). Первые две ракеты должны были быть готовы в 2018-2019 годах.

Первый старт с "Морского старта" должен был состояться в декабре этого года. В апреле, июле и декабре 2020-го — еще три старта, а в 2022-м — четыре (март, июнь, сентябрь, декабрь).

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram