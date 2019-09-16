Служба здоровья просит дополнительно выделить 8,6 миллиарда на 2020 год

Об этом сообщил глава НСЗУ Олег Петренко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В том числе 72,08 млрд грн планируется получить в пределах предельных расходов, еще 8,6 млрд грн составляет дополнительная потребность для повышения тарифов или количества услуг.

"Повышенное финансирование лечения инсультов и инфарктов, оплата родов и неонатологической помощи, а также диагностических услуг для раннего выявления онкологических заболеваний – это приоритетные направления Программы медицинских гарантий на 2020 год", – отметил Петренко.

По словам главы НСЗУ, отдельной статьей в проекте Программы определены реабилитация и паллиативная помощь. Также в бюджет заложена индексация ставок за обслуживание пациентов для учреждений первичной помощи.

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Как сообщалось, на заседании в воскресенье, 15 сентября, Кабинет министров рассмотрел и утвердил проект государственного бюджета на 2020 год, и решил направить его на рассмотрение парламента.

По данным Минфина, предусмотренные проектом общие расходы на здравоохранение составляют 108 млрд грн, что на 9,8 млрд больше, чем в 2019 году.

В том числе на реализацию программы медицинских гарантий для первичной, экстренной, вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи, реимбурсации стоимости лекарственных средств предусмотрено 72,1 млрд грн.

Напомним, Программа медицинских гарантий – перечень медицинских услуг, которые государство гарантирует пациенту. Для пациента эти услуги полностью бесплатные.

Программа медгарантий стартует в 2020 году и будет включать услуги первичной амбулаторно-поликлинической, стационарной медицинской помощи, а также экстренной, паллиативной медицинской помощи и реабилитации. Полный перечень безоплатных для украинцев медицинских услуг будет обнародован после утверждения государственного бюджета на 2020 год.

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